Красноярск, , 07:44 — REGNUM Открытый дистанционный онлайн-чемпионат по набиванию футбольного мяча стартует в Красноярске 1 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и Дню города. Все желающие могут поучаствовать в двух дисциплинах: «набивание футбольного мяча за одну минуту» и «выполнение заданий».

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: младше десяти лет и старше 11 лет. Участникам предлагают выполнять упражнения в своей квартире, во дворе частного дома или на придомовой территории, но с соблюдением дистанции 1,5 метра.

Задания будут выставляться в группе «Чемпионат по набиванию футбольного мяча» в соцсети «ВКонтакте». Участники должны будут записывать видео.

Победители и призёры будут награждены. Итоги подведут после Дня города, уточнили в главном управлении по физической культуре и спорту.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск отпразднует День города 19 июня без массовых мероприятий.

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