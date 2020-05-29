Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Steam начал этап бета-тестирования игрового облачного потокового сервиса Cloud Play. Об этом 29 мая сообщил журнал PC Gamer.

Его работу обеспечивает другая известная потоковая служба — GeForce Now от компании Nvidia. Отмечается, что разработчики получат возможность включать на страницах своих проектов поддержку этой функции.

«Клиенты будут продолжать приобретать игры в Steam так же, как сегодня, а выплаты партнерам останутся прежними», — заявило руководство Steam.

Издание отмечает, что, таким образом, Valve, похоже, помогает Nvidia объяснить геймерам, что такое GeForce Now и зачем нужна эта служба.

При помощи GeForce Now пользователи имеют возможность играть в новейшие игры без прибретения мощного и дорогостоящего оборудования. Проблемой является то, что не все разработчики дают согласие на запуск их игр при помощи этого сервиса.

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