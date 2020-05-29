Улан-Удэ, , 07:28 — REGNUM Депутаты регионального парламента Бурятии предложили поддержать единовременной выплатой в размере 10 тыс. рублей семьи с детьми старше 15 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала.

Как отмечается, сенатор от республики Александр Варфоломеев довёл позицию бурятских парламентариев до Совета Федерации и правительства страны.

Он отметил, что подобные предложения поступают и из других регионов России, а также от уполномоченного по делам детей Анны Кузнецовой. Но пока всё находится на стадии предложений, добавил сенатор.

Напомним, ранее руководство республики приняло решение выдать семьям с детьми 16−17 лет продовольственные пайки. Как сообщало ИА REGNUM, всего «выпавших» из указа президента о единовременной выплате детей в Бурятии насчитывается около 22 тысяч.

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