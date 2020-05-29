Эр-Рияд, , 07:27 — REGNUM По меньшей мере 90 тысяч мечетей и молельных домов возобновят прием прихожан в Саудовской Аравии 31 мая на рассветную молитву после отмены соответствующего запрета, 28 мая сообщается на странице в Twitter министерства по исламским делам королевства.

При этом саудовские власти объявили нежелательным присутствие на молитвах пожилых людей и детей. Кроме того, прихожане будут обязаны носить защитные маски и соблюдать санитарную дистанцию. Для этого на коврах в мечетях сделали специальные отметки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая власти Саудовской Аравии разрешили возобновить работу некоторым частным предприятиям.

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