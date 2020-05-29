Оренбург, , 07:24 — REGNUM Горсовета Оренбурга опубликовал отчет о доходах депутатов за 2019 год. Самый высокий доход у депутата Андрея Мысика — свыше 1,2 млрд рублей. Председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева задекларировала 2,1 млн рублей за год.

Доход Мысика составил 1 276 726 364 рублей. В собственности депутата три земельных участка общей площадью более 5 тыс. квадратных метров, здание площадью 316,4 квадратных метра. В пользовании — семь земельных участков, четыре здания, две квартиры, семь помещений, железнодорожный подъездной путь, семь строений, магазин-склад, водозаборная скважина. В автопарке депутата — 38 автобусов и три автофургона.

Виктория Синиченко отчиталась о годовом доходе в 4 рубля. В собственности депутат имеет две квартиры и автомобиль BMW 320i.

Алексей Зеленцов задекларировал и того меньше — 1,56 рубля. Владеет двумя домами и двумя земельными участками, из которых два объекта недвижимости в общедолевой собственности.

Спикер горсовета Ольга Березнева указала доход в 2,1 млн рублей. Председатель депутатского корпуса имеет в собственности два земельных участка общей площадью 1,9 тыс. квадратных метров, квартиру, дом и автомобиль LEXUS RX 350.