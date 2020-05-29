Абакан, , 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве.

13 случаев — это служебные и семейные контакты. 15 пациентов поступили с проявлениями ОРВИ, трое — с признаками пневмонии. Также зарегистрирован один случай завоза коронавируса из Москвы.

За сутки в регионе выздоровели 20 человек. Общее число выздоровевших — 497 человек.

Всего в Хакасии по состоянию на 29 мая коронавирус выявлен у 910 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались десять пациентов с коронавирусом.

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