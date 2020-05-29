Москва, , 07:10 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в Министерство иностранных дел РФ, чтобы выяснить условия жизни российских детей, усыновлённых американскими гражданами. Об этом говорится в распространённом 29 мая ежегодном докладе детского омбудсмена.

Отмечается, что сейчас в США проживают более 15 тыс. детей из России, не достигших совершеннолетия. При этом информация об их судьбе имеет «фрагментарный характер», поскольку усыновители и агентства в Соединённых Штатах не представляют отчёты, предусмотренные решениями российских судов.

«Без обеспечения США регулярного доступа консульских сотрудников к российским детям обеспечить эффективный контроль не представляется возможным», — говорится в документе.

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