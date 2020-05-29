Хабаровск, , 07:09 — REGNUM В Хабаровске закрыт на карантин частный обсерватор. Его постояльцы обратились с жалобой в полпредство Дальневосточного федерального округа на безобразные условия содержания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве.

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После жалобы на обсерватор, в котором проходили карантин вахтовики ООО СКК «Газрегион», полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил провести проверку.

Роспотребнадзор и прокуратура выявили в обсерваторе множество нарушений.

«Было установлено, что здание не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к обсерваторам. В нём не было условий для надлежащей санитарной обработки, индивидуальной изоляции в комнатах и надлежащего медицинского наблюдения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

Обсерватор закрыт.

Юрий Трутнев подчеркнул, что обсерваторы не должны служить источниками заражения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине постояльцы обсерватора пожаловались на антисанитарные условия.