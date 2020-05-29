Хабаровск, 29 мая 2020, 07:09 — REGNUM В Хабаровске закрыт на карантин частный обсерватор. Его постояльцы обратились с жалобой в полпредство Дальневосточного федерального округа на безобразные условия содержания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве.
Читайте также: Коронавирус в России: ситуация стабилизируется — все новости
После жалобы на обсерватор, в котором проходили карантин вахтовики ООО СКК «Газрегион», полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил провести проверку.
Роспотребнадзор и прокуратура выявили в обсерваторе множество нарушений.
«Было установлено, что здание не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к обсерваторам. В нём не было условий для надлежащей санитарной обработки, индивидуальной изоляции в комнатах и надлежащего медицинского наблюдения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
Обсерватор закрыт.
Юрий Трутнев подчеркнул, что обсерваторы не должны служить источниками заражения людей.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине постояльцы обсерватора пожаловались на антисанитарные условия.