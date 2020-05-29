Берлин, , 06:57 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 741 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института Роберта Коха.

Всего с начала пандемии в ФРГ подтвердили 180 458 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Также за 28 мая в стране 39 человек скончались от осложнений COVID-19. Всего в Германии от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 8 450 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в течение нескольких дней число выявляемых ежесуточно пациентов с коронавирусом в Германии не превышало 400 человек.

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