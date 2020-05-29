Варшава, , 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders. Ролик был опубликован 28 мая на YouTube-канале проекта.

Её разработкой занимался известная польская студия People Can Fly, которую геймеры знают по играм Bulletstorm и Painkiller. Длительность опубликованного видео составляет больше 12 минут.

Outriders будет представлять собой шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица. В ролике показано, что геймерам в начале нужно будет сражаться с монстрами на территории некого «Первого города» (First City). В их задачу также будет входить поиск некого грузовика и важной информации.

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