Сингапур, , 06:50 — REGNUM В Сингапуре выздоровевших пациентов с диагнозом COVID-19 можно будет выписывать из больниц без проведения подтверждающих тестов на отсутствие коронавируса через 21 день после постановки диагноза. Об этом 29 мая со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура сообщает газета The Straits Times.

«Мы изменим стратегию борьбы с пандемией COVID-19 с тем, чтобы увеличивать диагностические возможности лабораторий», — говорится в заявлении директора департамента минздрава Кэннета Мака.

Возможность «отпустить» выздоровевшего пациента из стационара без двух обязательных отрицательных тестов на коронавирус, проводимых в течение суток, позволит «расширить тестирование рабочих-мигрантов, на долю которых приходится до 70% всех случаев коронавируса в стране».

Власти добились «очень высоких показателей» в проведении тестирования и, по словам Мака, планируют продолжать «агрессивную политику проведения анализов на коронавирус».

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Сингапура перевалило за 33 тысячи человек, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Большинство из заражённых SARS-CoV-2 — это рабочие иностранного подданства, которые проживают в условиях общежитий.

За всё время пандемии в Сингапуре умерли 23 человека, что даёт один из самых низких уровней смертности от COVID-19 в мире — около 0,1%.

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