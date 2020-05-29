Южно-Сахалинск, , 06:58 — REGNUM У жителя сахалинского Холмска, прилетевшего из Владивостока, выявлен коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Холмчанин находился в самоизоляции по месту жительства. Теперь весь подъезд его дома посадили на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине количество заражений коронавирусом составило 93. Выявлен первый случай заражения работника медицинского учреждения.