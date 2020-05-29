Москва, , 06:48 — REGNUM Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия РФ утвердили рекомендации по созданию открытых площадок для голосования по поправкам к Конституции России во время эпидемии коронавируса. Об этом 29 мая сообщает РБК.

В документе говорится, что площадка должна быть оборудована на открытом воздухе и располагаться перед зданием, в котором расположен избирательный участок.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками, для обеспечения возможности мытья рук членами комиссии и участниками голосования», — отмечается в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле ещё не принимали решения о дате проведения голосования по поправкам к Конституции.

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