Богота, , 06:36 — REGNUM Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина до 1 июля в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

При этом в ряде регионов страны ограничительные меры будут ослаблены. В частности, ряд предприятий в Колумбии возобновит свою работу — в стране снова откроются парикмахерские, музеи и библиотеки. При этом запрет на перемещение между городами и внутренние авиаперелеты останется в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, за 28 мая в Колумбии выявили 1262 случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 25 366.

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