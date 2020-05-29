Якутск, , 06:44 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 82 новых заражённых коронавирусом пациента, 73 человека выздоровели, один скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2, по три — в Намском и Алданском районах, по одному — в Вилюйском и Оймяконском районах.

На 29 мая в Якутии выявлено 1705 носителей коронавируса.

28 мая в республиканской клинической больнице скончался пациент с диагностированным COVID-19 и тяжёлым онкологическим заболеванием на последней стадии в возрасте 68 лет. Всего умерли восемь пациентов.

18 человек находятся в тяжёлом состоянии, четыре — в Мирном, 14 — в Якутске, из них два — на ИВЛ. 321 человек переносит заболевание бессимптомно и находится на амбулаторном лечении.

За сутки обработано 3258 тестов, в обсерваторах находятся 838 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье четвёртый день подряд количество выздоровевших пациентов больше выявленных заражённых. За минувшие сутки лабораторно подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, а выздоровели 60 пациентов. Всего умерших в крае — 18.