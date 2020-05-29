Ханты-Мансийск, , 06:34 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась в Минтруд РФ с просьбой законодательно урегулировать вопрос о переносе неиспользованных льготных отпусков на следующий год. Об этом она заявила во время прямого эфира, отвечая на вопросы жителей региона.

Югорчанка задала вопрос Наталье Комаровой относительно неиспользованного из-за пандемии льготного отпуска, который положен ей как бюджетнику. Данный отпуск даётся северянам раз в два года и подразумевает компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно.

Глава региона пояснила, что перенос льготного отпуска предусмотрен законодательно для тех, кто работает в госорганах, территориальных фондах ОМС, государственных учреждениях, а также для муниципальных служащих. Частникам такой отпуск предоставляется, если закреплён коллективным договором с работодателем.

«В этой связи я обратилась в Министерство труда РФ с просьбой инициировать изменения в законодательстве России по гарантиям для северян, хотя бы на время пандемии. Чтобы гарантировать право на отдых работников организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, которые по объективным причинам не смогли воспользоваться компенсацией расходов на проезд к месту отдыха и обратно», — сообщила губернатор ХМАО.