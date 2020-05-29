Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM Грузопассажирское судно «Адмирал Невельской» для сообщения Курильских островов и Сахалина, спущено на воду в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Паром Адмирал Невельской для Курильских островов спущен на воду в Санкт-Петербурге. Пресс-служба правительства Сахалинской области

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Паром, по давней морской традиции, освятили и разбили о его борт бутылку шампанского.

«Адмирал Невельской» и его «собрат» паром «Павел Леонов» построены на Невском судостроительном заводе.

Оба судна ледового класса, они предназначены для транспортного обеспечения Сахалина и Курил.

Каждое судно рассчитано на 146 пассажиров, сможет также брать на борт по 24 контейнера, в том числе и рефрижератора, сможет перевозить легковые автомобили.

Второй паром, «Павел Леонов», будет спущено на воду в августе.

Оба парома сейчас ожидают обширные испытания, к концу 2020 года долгожданные паромы прибудут на Сахалин.

Как сообщало ИА REGNUM, паром для сообщения «Сахалин — Ванино» готовят к спуску на воду на Амурском судостроительном заводе.