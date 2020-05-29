Пенза, , 09:51 — REGNUM В черте города Пензы сотрудниками областного минлесхоза обнаружено новое место гнездования орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Гнездо нашли в мае, на тот момент в нем находились два оперившихся птенца. Орлан-белохвост — самый крупный представитель хищных птиц, которые гнездятся в Пензенской области.

Эти птицы в середине XX века полностью исчезли в регионе. Лишь после создания Пензенского водохранилища в 1978 году орланы-белохвосты стали ежегодно появляться в области в период сезонных миграций. Первый факт гнездования на Пензенском водохранилище отмечен в 2000 году. Сейчас известно о нахождении здесь четырех жилых гнезд. Пару мест гнездования обнаружили в 2009 году в Бековском районе и в 2014 году — в Вадинском. Также, в период гнездования одиночные и парные взрослые птицы встречались в Лунинском, Сердобском, Белинском и Камешкирском районах.

В минлесхозе Пензенской области напомнили, что за уничтожение видов занесенных в Красную книгу и среды их обитания предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орлана-белохвоста составит 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ненецком автономном округе спасли орлана-белохвоста, подстреленного браконьерами.

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