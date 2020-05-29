Варшава, , 06:11 — REGNUM Создатели будущей игры Cyberpunk 2077 пошутили по поволу переноса старта космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Публикация была размещена 28 мая на официальной Twitter-странице проекта.

«А если серьезно, что, никто больше не может запустить что-то вовремя?!» — написала администрация аккаунта, таким образом сделав отсылку к переносу даты релиза игры студиия CD Project Red.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1265763362643816448

Напомним, изначально планировалось, что релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля 2020 года. Однако в январе 2020 года разработчики объявили, что они приняли решение отложить выход игры на 17 сентября 2020-го. Впоследствии многие студии также перенесли релизы своих игр из-за эпидемии коронавируса.

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