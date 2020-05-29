Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Качество всех обратно-совместимых игр, вышедших на консоли Xbox One, будет улучшено при запуске на Xbox Series X. Об этом 28 мая сообщил официальный сайт Xbox Wire.

Разработчики объявили, что все старые игры будут использовать полные мощности процессора, видеокарты и SSD-накопителя консоли нового поколения. Это подразумевает, что при их запуске Xbox Series X не будет использовать пониженную чатоту и у неё не будет режима, подобного Boost.

Благодаря накопителю SSD серьёзно сократится время загрузки, кроме того, все старые игры, присутствующие в каталоге Xbox Series X, получат поддержку HDR благодаря технологии, разработанной Xbox Advanced Technology Group. Отмечается, что речь идёт не только об играх Xbox One, но и об играх Xbox и Xbox 360.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры смогут перенести сохранения из игр каталога Xbox One в каталог Xbox Series X. Это касается тех игр, которые будут поддерживать технологию Smart Delivery.

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