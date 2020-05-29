Москва, , 06:03 — REGNUM «Почта России» приступила к доставке лекарств в аптеки и планирует в будущем доставлять их непосредственно покупателям на дом. Об этом 29 мая сообщает «Коммерсантъ».

По словам заместителя генерального директора компании по электронной коммерции Алексея Скатина, на которого ссылается издание, в настоящее время «Почта России» доставляет только товары, которым не требуются специальные условия хранения и транспортировки, и только до аптек, откуда их уже самостоятельно заберёт покупатель.

На втором этапе планируется доставлять товары, уже требующие лицензирования. На третьем — организовать доставку лекарств непосредственно покупателям.

Как сообщало ИА REGNUM, первые разрешения на торговлю лекарствами онлайн 27 мая получили три крупные аптечные сети города Москвы.

Напомним, в апреле был принят закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов. В соответствии с ним, осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарствами дистанционным способом смогут только те аптечные организации, у которых имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, а также разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

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