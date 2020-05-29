Владивосток, , 06:03 — REGNUM В Приморье четвёртый день подряд количество выздоровевших пациентов больше выявленных заражённых коронавирусом. За минувшие сутки лабораторно подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, а выздоровели 60 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Всего на 29 мая в Приморье зарегистрировано 1893 носителя коронавируса, смертей — 18. 28 мая стало известно заключение о смерти от COVID-19 мужчины 1972 года рождения. Заболевание у него протекало в тяжёлой форме и было осложнено двусторонней пневмонией.

«На сегодняшний день у 39 человек заболевание протекает в тяжёлой форме. У 22 из них состояние здоровья серьёзно осложнено COVID-19, ещё у 17 пациентов коронавирусная инфекция сильно осложнила хронические и сопутствующие заболевания», — сказали в минздраве Приморья.

Специалисты напоминают, что масочный режим действует и средствами индивидуальной защиты пренебрегать нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник больницы им. Анкудинова на Сахалине заразился коронавирусом.