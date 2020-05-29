Богота, , 05:48 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 1262 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава на официальной странице в Twitter.

«28 мая мы подтвердили выздоровление 554 пациентов, 1262 новых случая заражения и 19 летальных исходов», — говорится в сообщении.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Колумбии достигло 25 366. Жертвами осложнений COVID-19 с начала пандемии в стране стали 822 человека. Также 6665 пациентов вылечились и были выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Колумбии Иван Дуке объявил о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса нового типа в стране. С 1 июня в стране разрешат работу магазинов и медучреждений, не связанных с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии начнут смягчать карантинные ограничения 1 июня