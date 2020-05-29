Казань, , 09:47 — REGNUM В 94 больницах Татарии сотрудниками МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности, сообщил замначальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

По его словам, за последние пять лет в Татарии в медицинских учреждениях произошло 11 пожаров. Основными причинами их стали поджоги, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

По словам замначальника ведомства, «несмотря на проводимый комплекс мероприятий, анализ состояния пожарной безопасности показывает, что ряд объектов не отвечают требованиям пожарной безопасности и не обеспечивают требуемого уровня пожарной безопасности пребывающих в них людей».

Также Сергеев рассказал, что по факту пожара в Зеленодольской больнице 22 мая, унесшего жизни троих человек, возбуждено уголовное дело. Трагедию удалось бы избежать, если бы своевременно получили сообщение и ликвидировали возгорание раньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в здании больницы в городе Зеленодольске в Татарии.

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