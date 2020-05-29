Южно-Сахалинск, , 05:46 — REGNUM На Сахалине с начала наблюдений выявлено 93 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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50 пациентов, помещенных в инфекционные стационары, уже вылечены и выписаны, остальные проходят лечение. Летальных случаев на островах нет.

Как уточняют в минздраве региона, подавляющее большинство заражений привозные — вирус выявлен у граждан, прибывших из других регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине к работе приступили почти все предприятия, за исключением тех, которые проводят массовые мероприятия.