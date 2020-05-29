Оттава, , 05:16 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде увеличилось до 88 512, из них 610 — вновь выявленные, 28 мая сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

Больше всего таких случаев зафиксировано в провинции Квебек — 49 702.

Кроме того, за минувшие сутки в стране скончалось 78 пациентов с COVID-19. Общее число случаев с летальным исходом при данном заболевании достигло 6 877.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая власти Канады разрешили испытания вакцины против коронавируса в стране.

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