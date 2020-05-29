Москва, , 05:22 — REGNUM В пятницу, 29 мая, в Москве будет облачно, сильный, местами очень сильный дождь, в отдельных районах гроза, град. Температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 30 мая в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, местами гроза, +13… +15 °С.

Ветер восточный, северо-восточный 6−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В субботу, 30 мая, днём в столице ожидается +23… +25 °С. По области +21… +26 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С, местами дождь, гроза.

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