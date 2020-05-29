Сеул, , 05:01 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили 58 зараженных коронавирусом нового типа человек, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний при минздраве республики.

Отмечается, что из новых случаев лишь три — завозные. Остальные связаны с новым очагом инфекции в логистическом центре компании Coupang. Всего с начала пандемии в Южной Корее было подтверждено 11 402 случая заражения SARS-CoV-2-

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее был зафиксирован новый очаг заболевания COVID-19, вызвавший резкий рост числа зараженных, выявляемых ежесуточно. Так, 27 мая в стране выявили 40 новых случаев инфицирования, а 28 мая — уже 79.

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