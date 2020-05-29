Мехико, , 04:56 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось на 3 377 и достигло 81 400, сообщил заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель 28 мая на брифинге.

Из них 16 315 — активные случаи — те, которые были зафиксированы за последние 14 дней. Кроме того, в стране за сутки скончалось 447 пациентов с COVID-19. Общее количество выявленных смертей от данного заболевания сейчас составляет 9 044.

С начала пандемии в Мексике на заражение коронавирусом было проверено 254 794 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Китай направил в мексиканскую столицу партию из 3,8 млн медицинских масок.

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