Шэньчжэнь, Китай, , 04:49 — REGNUM Новый грузовой маршрут, связавший город Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая и столицу Мексики город Мехико привез партию противоэпидемиологических материалов для Южной Америки, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Самолет привез порядка 3,8 млн медицинских масок общим весом 18,5 тонн. Он вылетел из аэропорта Шэньчжэня около 21:00 по местному времени. Новый прямой рейс между двумя городами находится под управлением мексиканской авиакомпании Aeromexico. В дальнейшем планируется, что в рамках данного рейса будет увеличен объем пересылаемых грузов с целью борьбы с COVID-19.

В компании сообщили, что более 1500 тонн медицинских грузов было перевезено в рамках 100 рейсов из Шанхая в Мехико в период с 7 апреля по 27 мая.