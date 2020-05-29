Петропавловск-Камчатский, 29 мая 2020, 05:13 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов назвал варварством разработку золотого месторождения в водоохранной зоне двух нерестовых рек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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«Такое отношение к природным богатствам Камчатки — настоящее варварство! Виновные должны быть наказаны по закону», — заявил врио главы Камчатки.
Владимир Солодов обратился в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить факты возможного нарушения законодательства в районе реки Быстрая.
Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Дальстрой», получив лицензии в Роснедрах, фактически уничтожило уникальный туристический маршрут в районе реки Быстрая, где проходили 95% всех туристических маршрутов в регионе. Уничтожен берёзовый лес, кедровник, места обитания редких зверей. Теперь на месте уникального природного уголка — просто карьер.