Ухань, Китай, , 04:39 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

На настоящее время в регионе имеется пять человек, получающих лечение от COVID-19, включая двоих в тяжелом состоянии. Два новых случая бессимптомного инфицирования выявлено в Хубэе за сутки, два человека освобождены из-под карантина. Общее число бессимптомных заразившихся составило 337.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае в целом также не выявлено ни одного нового случая заболевания опасной болезнью. Еще трое пациентов покинули больницы страны по выздоровлению.