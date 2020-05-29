Гонконг, Китай, , 04:29 — REGNUM Китай отчитался о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

В специальном административной районе (САР) Гонконг в Китае выявлено в общей сложности 1066 заболевших опасной инфекцией, из которых четверо скончались и еще 1035 благополучно выздоровели, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В САР Макао выявлено 45 случаев, все заболевшие уже выписаны из больниц. На Тайване подтвержден 441 заболевший, из которых 420 выздоровели и семеро скончались. За прошедшие сутки на «материковом» Китае не выявлено заболевших.