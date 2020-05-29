Москва, , 04:02 — REGNUM Министерство науки и высшего образования России позволит творческим вузам провести в 2020 году очные вступительные экзамены, сообщили 29 мая в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки России предусмотрело право образовательных организаций самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал представитель министерства.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал, что все вузы России в 2020 году из-за эпидемии коронавируса планируют провести вступительные экзамены в дистанционном формате.

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В свою очередь, в министерстве культуры предложили обсудить организацию очных экзаменов для абитуриентов, поступающих на специальности «хореографическое искусство», «режиссура кино, телевидения и театра», «живопись и графика» и другие.