Владивосток, , 04:02 — REGNUM Роспотребнадзор Приморья заявил, что за время пандемии выявлено восемь очагов заражения коронавирусной инфекцией в больницах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Основное количество очагов заражения SARS-CoV-2 приходится на близкие контакты — амбулаторные пациенты не всегда соблюдают режим самоизоляции, общаются с родственниками и друзьями, которые потом могут распространить инфекцию.

«19% заражений приходится на медицинских работников. В больницах за всё время зарегистрировано восемь очагов: во Владивостоке — четыре, в Находке — два, в Михайловском районе и Уссурийске — по одному. При этом до сих пор фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом как среди пациентов, так и среди врачей», — сказала руководитель Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом.