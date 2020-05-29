Харбин, Китай, 29 мая 2020, 03:36 — REGNUM Богатая сельскохозяйственной продукцией провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая увеличила зону сеяния зерновых, что должно увеличить производство риса и кукурузы относительно прошлого года, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.
Как сообщили в провинциальной департаменте сельского хозяйства и вопросов села, провинция завершила сеяние зерновых на площади 14,37 млн га, что на 33 333 га больше, чем годом ранее.
Северо-восточная китайская провинция призвала 75 млрд кг зерна в прошлом году, что составляет одну девятую часть от общего его производства в Китае. Директор департамент Ван Цзиньхуэй заявил, что провинция несколько сократила площадь посадок сои и пшеницы относительно прошлого года.