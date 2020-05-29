Пекин, , 03:24 — REGNUM Еще три переболевших COVID-19 пациента покинули госпитали Китая по излечению, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 70 пациентов с диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Всего 78 291 человек покинул госпитали страны по выздоровлению на текущий момент.

Общее число заболевших опасной инфекцией в Китае достигло 82 995 человек, включая 4634 скончавшихся. За прошедшие сутки, как сообщало ИА REGNUM, ни одного нового случая COVID-19 в Китае выявлено не было.