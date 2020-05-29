Москва, , 03:16 — REGNUM Отказ от курения может стать для некоторых жителей России способом выживания после заражения коронавирусом, заявил 29 мая врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев в интервью радио Sputnik.

«Компенсаторно организм выбирает для выживания какой-то способ. В данном случае отказ от курения может быть для людей компенсаторным способом выживания», — объяснил эксперт.

По его словам, длительное курение ухудшает работу лёгких, а при серьёзном заболевании желание курить пропадает само собой. Поэтому часть населения откажется от вредной привычки совсем, другая — может вернуться к ней, поскольку имеет высокую психическую зависимость.

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