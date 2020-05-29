Бразилиа, , 03:06 — REGNUM В Бразилии зафиксирован рекордный суточный прирост числа зараженных коронавирусом нового типа — 26 417 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Таким образом в Бразилии количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 438 238. Также за 28 мая в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 1156 человек, увеличив тем самым число жертв до 26 754.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил бразильскому президенту Жаиру Болсонару помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, Израиль предлагает помочь с производством медицинского оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху предлагает Болсонару сотрудничество в борьбе с коронавирусом