Красноярск, , 03:05 — REGNUM В пятницу, 29 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, температура воздуха +15… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:50 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 29 на 30 мая ожидается до +6 °C.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В субботу, 30 мая, в Красноярске до +16 °C днём и до +9 °C ночью. Облачно, дождь.

В воскресенье, 31 мая, в Красноярске ожидается до +16 °C днём. Ночью до +7 °C. Облачно с прояснениями, дождь.

По информации Среднесибирского УГМС, 29−30 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются заморозки до —3°.