Анкара, , 02:37 — REGNUM В Турции количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии превысило 160 тысяч к 28 мая, сообщает пресс-служба турецкого министерства здравоохранения.

Также число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 4461.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о смягчении карантинных мер в стране, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, на территории Турции вновь откроются кафе, рестораны, парки и спортивные сооружения.

Также жителям страны разрешат перемещаться между городов. По словам Эрдогана, экономика Турции скоро восстановится после эпидемии.

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