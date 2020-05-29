Тбилиси, , 02:17 — REGNUM В Грузии с 29 мая возобновляет работу общественный транспорт, остановленный 31 марта в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции. На маршруты выходят автобусы и маршрутные такси во всех городах Грузии, включая Тбилиси, где граждане могут также пользоваться метрополитеном.

Напомним, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса после возобновления работы общественного транспорта в нём можно будет ездить только в защитных масках. Водителям запрещается включать кондиционеры и предписывается всегда ездить с открытыми окнами.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что муниципальный транспорт в Грузии заработает с 29 мая, а с 1 июня откроются все магазины, включая крупные крытые торговые центры — моллы, а также открытые и крытые ярмарки и рестораны, которые имеют открытое пространство.

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