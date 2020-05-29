Бишкек, , 01:58 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Киргизии, большинство выявленных в республике заразившихся коронавирусом — это граждане в возрасте от 20 до 55 лет. Об этом 28 мая, на брифинге заявил замглавы минздрава Нурболот Усенбаев.

По его словам, среди зарегистрированных зараженных насчитывается 23 младенца в возрасте до одного года, 189 детей в возрасте от одного года до 15 лет и 52 подростка в возрасте от 16 до 19 лет.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что на граждан в возрасте от 20 до 35 лет приходится 598 выявленных случаев заражения, в возрасте от 36 до 55 лет — 496 случаев и в возрасте от 56 и старше — 236 случаев.

ИА REGNUM напоминает, что за время пандемии в Киргизии выявлено 1 594 случая заражения коронавирусной инфекцией. Уже излечились и были выписаны из больниц 1 066 киргизстанцев, переболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, в республике умерли 16 человек.