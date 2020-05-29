Санкт-Петербург, , 01:32 — REGNUM В Ленинградской области обнародовали порядка 225 документов о зверствах немецких и финских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Эти документы войдут в сборник архивных документов «Без срока давности», сообщила журналистам директор Ленинградского областного государственного архива Юлия Крипатова.

По ее словам, в рукопись тома по Ленинградской области вошли 225 документов. Из них 102 документа из Архива Ленинградской области, 94 документа из Архивов Санкт-Петербурга, а также 29 документов из фондов архива ФСБ.

Данные документы дают представление о ситуации в оккупированных районах Ленобласти в годы войны.

«По ним можно отследить принудительные работы, и голод, и грабежи, и угон населения в рабство, и побои, расстрелы. Это только маленький список того, что творилось на территории Ленинградской области в те страшные годы», — рассказала Крипатова.