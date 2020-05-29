Нью-Йорк, США, , 01:29 — REGNUM Наиболее высокая смертность от заболевания COVID-19 в мире выявлена в йеменском городе Аден, где число погибших составляет около 17% от количества всех заболевших, 29 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с журналистами.

По его словам, нет более уязвимой страны в мире, чем Йемен.

Он оценил ситуацию в Йемене как трагическую, а саму страну назвал наиболее уязвимой в мире перед пандемией. Гутерреш призвал международное сообщество оказать государству необходимое содействие, а также финансовую помощь

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке заявил, что распространение нового коронавируса в Йемене может быть серьезнее по сравнению с другими государствами. Он оценил ситуацию в республике как критическую.

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