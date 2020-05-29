Каир, , 00:48 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Египте достигло 20 793, из них 1 127 — вновь выявленные за последние сутки, 28 мая сообщается на странице в Facebook египетского министерства здравоохранения.

При этом впервые с начала пандемии в стране зарегистрировано более тысячи случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за истекшие 24 часа зафиксировано 29 смертей среди пациентов с COVID-19. Всего в Египте от данного заболевания скончалось 845 человек. Еще 5 359 — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая количество выявленных заражений коронавирусом в Африке превысило 123 тысячи.

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