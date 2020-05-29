Багдад, , 00:40 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 322 человека, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

Отмечается, что за 28 мая в стране провели 5104 теста на выявление коронавируса нового типа, 322 из них дали положительный результат. Среди новых пациентов 224 приходятся на столицу страны Багдад. Также за 28 мая в Ираке скончались четыре человека от осложнений COVID-19.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ираке достигло 5 457. От болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 179 человек. Также 2971 пациент от инфекции вылечился и был выписан из медучреждений.

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