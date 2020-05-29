Бамако, , 00:15 — REGNUM В Мали за прошедшие сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малийского министерства здравоохранения.

Сообщается, что за 28 мая в стране провели 172 теста на выявление SARS-CoV-2, из них 78 показали положительный результат. Среди новых пациентов 13 приходятся на Бамако — очаг эпидемии в Мали. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 1194.

Также за 28 мая в Мали от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались два человека. Всего жертвам осложнений COVID-19 с начала пандемии стали 72 человека. От болезни удалось вылечиться 652 пациентам. Их уже выписали из медицинских учреждений страны.