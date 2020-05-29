Москва, , 00:12 — REGNUM Тренировки военнослужащих к параду Победы возобновятся в подмосковном Алабино с 8 июня. Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

По словам Салюкова, солдаты и офицеры, готовившиеся к параду, были отправлены к местам службы после того, как 16 апреля президент России Владимир Путин принял решение о переносе парада. Теперь им придется вернуться и завершить подготовку в сжатые сроки.

«В общей сложности к участию в праздничных мероприятиях привлекается свыше 177 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. Сомнений быть не может: к парадам и всем остальным мероприятиям войска и силы будут готовы полностью» — заявил генерал Салюков, комментируя размах праздничных мероприятий по всей стране.

Ранее сообщалось, что по решению руководства Минобороны мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не будут свернуты или сокращены по масштабу, несмотря их перенос в связи с распространяем коронавирусной инфекции.

Читайте развитие сюжета: 24 июня парадным строем над Москвой пройдут 75 самолётов и вертолётов