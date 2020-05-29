Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Возможность запрета деятельности компании Twitter на территории США не исключил американский президент Дональд Трамп. Об этом 28 мая лидер США сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой вели все ведущие телеканалы страны.

Как пояснил Трамп, насколько ему известно, у него есть возможность закрыть Twitter на территории США. Но прежде он намерен проконсультироваться с юристами, чтобы найти законный способ это сделать.

Как добавил американский лидер, есть ещё множество социальных сетей, которые можно использовать вместо Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп подписал исполнительный указ, который призван установить новое регулирование на основе закона об этике в сфере коммуникаций. При вступлении в действие исполнительного указа социальные сети более не будут обладать защитой от ответственности, которая основывалась на положении о том, что они являются нейтральной платформой.

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